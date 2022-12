Appell von Greenpeace KLIMASCHUTZ GEHT UNS ALLE AN

Foto: Greenpeace Esslingen

– das war das Fazit des interessanten Abends mit GREENPEACE Esslingen am 8.12., bei dem die Klimashow der Bestseller-Klima-Autoren David und Christian gestreamt wurde. Die beiden hatten sich den Fragen verschiedener Promis gestellt. Die ausführlichen Antworten zeigten deutlich die Dringlichkeit des Handelns, insbesondere in Deutschland, das für viele Länder eine Vorbildfunkton hat. Aber nicht nur die Politik, wir alle sind gefragt.

So entscheidet in Esslingen der Gemeinderat am kommenden Montag, 19. Dez., über die Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, das für die nächsten acht Jahr gelten soll. Aus diesem Grund hatte das Klimagerechtigkeitsbündnis, zu dem auch Greenpeace Esslingen gehört, zu einer Veranstaltung „Wie kommt Esslingen auf Klimaschutzkurs“ in die VHS eingeladen. Ein Mitschnitt davon sowie Infos über die Arbeit des Klimagerechtigkeitsbündnisses und die Möglichkeiten der Einflussnahme jedes einzelnen Bürgers finden sich online unter www.klimagerechtigkeitsbündnis-esslingen.de.

Es wurde deutlich, dass nicht alle Entscheidungsträger der Stadt Esslingen die Dringlichkeit verstanden haben. Davon hängt aber ab, in welcher Form am Montag das Integrierte Klimaschutzkonzept beschlossen wird. Es gibt viele Möglichkeiten für jeden Einzelnen, Einfluss zu nehmen, z.B. durch Schreiben einer E-Mail an die Gemeinderäte, oder einen Leserbrief an die Zeitung, und nicht zuletzt durch Streuen dieser Infos.