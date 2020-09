Antonia Jursch- Bufdi bei der SV 1845

Mein Name ist Antonia Jursch und ich bin 19 Jahre alt. Seit dem 01.09.20 bin ich als Bufdi bei der SV 1845 Esslingen e.V.. Ich komme ursprünglich aus dem Judo Sport des KSV Esslingen. Da ich den schulischen Teil der Fachhochschulreife erfüllt habe, jedoch noch nicht den sozialen Teil in Form eines Bundesfreiwilligen Dienst, habe ich mich beim SV 1845 beworben. Über die Stelle habe ich mich sehr gefreut, da ich bis zum Freiwilligen Sozialen Jahr nur als Sportlerin das Vereinsleben kennengelernt habe und nicht das Geschehen hinter dem Verein oder als Übungsleiter. Deshalb bin ich sehr gespannt, was ich dieses Jahr alles erleben werde. Auch bekomme ich die Möglichkeit eine Übungsleiter-Lizenz zu erwerben, die ich für spätere Tätigkeiten sehr gut brauchen kann.