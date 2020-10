Anständiger problemlösungsorientierter Umgang

Vor dem Hintergrund der jüngsten harten verbalen Auseinandersetzungen im Gemeinderat nimmt Nicolas Fink MdL, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion in Esslingen, Stellung: „Auch wenn einzelne Stadträte in der Vergangenheit immer wieder durch sehr zugespitzte und provokante Äußerungen aufgefallen sind, darf der OB sich niemals so provozieren lassen. Die Wortwahl des Oberbürgermeisters ist für mich inakzeptabel.“ Nicolas Fink machte schon in der Vergangenheit immer wieder deutlich: „Der Gemeinderat braucht dringend einen anständigeren und respektvolleren Umgang miteinander.“ Dazu Fink weiter: „Hierbei sollte der OB Vorbild sein. Zudem glaube ich, dass die Bürgerinnen und Bürger – völlig zurecht – von uns erwarten, dass wir keine Selbstbeschäftigung betreiben, sondern gemeinsam die Probleme dieser Stadt lösen. Davon gibt es schließlich mehr als genug.“

Vor diesem Hintergrund begrüßt es Nicolas Fink, dass der Oberbürgermeister in einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden deutlich machte, dass er die Schärfe, in der er die Auseinandersetzung geführt hatte, im Nachhinein bedauert: „Wichtig ist für uns, dass er zusagt, auch in Zukunft im gegenseitigen Respekt einen konstruktiven Dialog zu führen. Daran werden wir als SPD-Gemeinderatsfraktion in jedem Falle mitwirken.“

Die nächste Telefonsprechstunde der SPD-Gemeinderatsfraktion ist am 8. Oktober und wird durch SPD-Stadtrat Joachim Schmid bestritten. Sie erreichen den in Berkheim wohnenden Sprecher im Sportausschuss zwischen 18 und 19 Uhr unter der Telefonnummer 0711 50481827.