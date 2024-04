Anpaddeln der Esslinger Kanuten

Foto: Christine Geissler

Jedes Jahr freuen sich die Kanuten auf den offiziellen Start in die Freiwassersaison. Meistens liegt der Termin in unmittelbarer Nähe der Umstellung auf die Sommerzeit, weil das gemeinsame Freiwassertraining mit der Zeitumstellung beginnt: Die Abende müssen einfach lang genug sein, dass biis zum amtlichen Sonnenuntergang für das abendliche gemeinsame Paddeln genügend Zeit verbleibt.

In diesem Jahr war die gemeinsame Strecke auf dem Neckar von Wendlingen nach Plochingen ausgesucht. Dank des guten Wasserstands auf dem Neckar war dieses relativ lange unverbaute Stück Fluss mit verschiedenen kleinen Stufen und Schwällen genau richtig, um die eingerosteten Knochen wieder zu bewegen und das Wassergefühl wieder zu reaktivieren.

Einige der Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um auf dem Wasser von Plochingen den Necker hinunter bis ans Bootshaus nach Mettingen zu paddeln. Dabei mussten einige Schleusen umtragen werden, der Fluss ist auch nicht mehr so lebendig wie am Anfang der Strecke, weil er für die Frachtschifffahrt schiffbar gemacht wurde. Aber dafür zeigt sich die altbekannte Landschaft aus dieser Perspektive von ihrer viel weniger bekannten Seite – also war neben dem körperlichen Training auch durchaus ein Erkenntnsigewinn geboten.

Jetzt freuen sich die Paddler wieder auf ihre neue Saison mit vielen schönen Erlebnissen und Abenteuern, auf viele spannende und auch einfäch schöne Eindrücke!