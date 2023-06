Anni Bantel ist zweifache deutsche Meisterin

Foto: Marco Bantel

Die erst 12-jährige Anni Bantel vom TSV Berkheim hat bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Turnen in Dortmund zwei Titel gewonnen: Sie siegte in den Gerätefinals ihrer Altersklasse am Schwebebalken (13,0 Punkte) und am Stufenbarren (13,667 Punkte). Zudem holte sie im Mehrkampf mit starken 50,467 Punkten die Silbermedaille.

Das „Küken“ der Berkheimer Bundesliga-Mannschaft kommt nach einer überstandenen Fußverletzung in dieser Saison immer besser in Form: Nachdem sie sich beim Spieth-Cup in Berkheim vier Wochen zuvor noch geschont hatte und nur an zwei Geräten an den Start gegangen war, turnte sie in Dortmund erstmals wieder volles Programm und überzeugte an allen vier Geräten, auch wenn sie beim Sprung (trotz guter Wertung von 12,3 Punkten im Mehrkampf) die Qualifikation für die Gerätefinals verpasste. Am Boden und am Balken war sie zweitbeste Turnerin im Mehrkampf, am Barren lag sie deutlich vor allen anderen.

Bei den Gerätefinals toppte sie ihre Leistung noch. Überragend war ihr Auftritt an ihrem Lieblingsgerät Barren, bei dem sie als Abgang einen spektakulären Tsukahara (Doppelsalto mit Schraube) zeigte und sich mit großem Vorsprung bei der Wertung den deutschen Meistertitel sicherte. Auch am Balken holte sie nach einem nervenstarken Auftritt die Goldmedaille. Im Bodenfinale musste sie leider einen Sturz beim Doppelsalto hinnehmen und verpasste mit 12,067 Punkten auf Platz vier knapp eine weitere Medaille.

Am 1.Juli geht Anni Bantel wieder für das Bundesliga-Team des TSV Berkheim an die Geräte. Zum zweiten Wettkampftag der deutschen Turnliga in Kirchheim/Teck setzt der TSV einen Fanbus ein. Es gibt noch freie Plätze und Tickets. Informieren und anmelden kann man sich über www.tsv-berkheim.de