Foto: Extinction Rebellion (XR)

Greta Thunberg hat gesagt: „Ich will, dass ihr in Panik geratet!“. Aber für viele kommt die Angst vor dem Klimawandel erst nach vielem anderen und die Angst in unserer Gesellschaft sorgt nicht dafür, dass wir alles Mögliche gegen den Klimawandel unternehmen. Am vergangenen Samstag haben sich Mitglieder von Extinction Rebellion allein auf die Strasse gesetzt um auszudrücken: ich habe Angst! Sie haben diese Aktion „Rebellion of One“ genannt, denn Angst ist ein persönliches Gefühl. Aber die Ursachen der Angst sind nicht persönlich, sie bedrohen uns alle und wir müssen handeln, schnell! Die bis jetzt beschlossene Klimapolitik reicht dafür nicht aus, nicht in Europa, nicht in Deutschland, nicht in Baden-Württemberg und nicht in Esslingen. https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/