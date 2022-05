Angebote zur Solarenergie an der vhs Esslingen

Foto: Foto: e

VHS Esslingen

Das Steigen der Energiepreise hat zu einem wahren Nachfrageboom bei alternativen Energieträgern geführt. Die vhs Esslingen bietet dazu zwei kostenfreie Onlineangebote an.

Am Dienstag, 3. Mai 2022, stehen dabei sogenannte Balkonkraftwerke im Fokus, eine Woche später am Dienstag, 10. Mai 2022, geht es vor allem um Photovoltaikanlagen auf Dächern. Referent für die beiden Veranstaltungen ist Andreas Weischer, ein langjähriger Solarexperte und Mitglied bei den Parents for Future.

Das Motto dabei: Energiewende kann jede:r! Sei es mit kleinen Solaranlagen, die als Balkonkraftwerke leicht zu installieren sind und den Strom direkt ins eigene Stromnetz einspeisen. Oder aber mit größeren Photovoltaikanlagen auf dem Dach, die dann entsprechend mehr Leistung erbringen.

Informieren Sie sich, welche Art besser zu Ihnen und Ihren Voraussetzungen passt. Beide Veranstaltungen beginnen um 19:30 Uhr, das Ende ist gegen 21 Uhr vorgesehen. Der Vortrag zu den Balkonkraftwerken ist kostenfrei, der Abend zu den Photovoltaikanlangen kostet 17 Euro.

Anmeldungen bitte direkt an die vhs Esslingen, info@vhs-esslingen.de oder telefonisch unter 0711-55021-0. Wir freuen uns auf Sie!