Angebote der Woche

Am Samstag, 13. November können Sie, wie an jedem 2. Samstag im Monat, um 12 nach 12 in der Franziskanerkirche Esslingen, Franziskanergasse 4 gregorianischen Gesang erleben. Ohne Anmeldung, Eintritt frei. Am Montag, 15. November können Sie von 18 bis 19 Uhr wohltuende Stille im großen Saal des Blarer-Gemeindehauses Esslingen genießen. Ebenfalls am Montag lädt Chris Kunstmann-Lechner um 19.15 Uhr zur Eutonie im Blarer-Gemeindehauses ein. Ihre Anmeldung erbitten wir online auf www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de. Es gilt die aktuelle Corona-VO.