Andrea Lindlohr im Gespräch mit Marina Weisband

Machen die digitalen Kanäle uns zu besseren Demokrat*innen? Oder schlechteren? Weder noch, sagt Marina Weisband: Die Digitalisierung ist der Verstärker unserer gesellschaftlichen Entwicklungen. Während demokratische Diskurse sich in Werbeplattformen wie Facebook verla­gern, wird Macht neu verteilt. Marina Weisband streitet für eine neue demokratische Beteiligung im digitalen Zeitalter und diskutiert darüber online mit der Esslinger Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr und mit Ihnen am Freitag, den 12. März, um 20 Uhr.

Am 27. Januar sprach Marina Weisband im Deutschen Bundestag zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. „Einfach nur Mensch sein, das ist eine schöne Vision, aber einfach nur Mensch sein ist Privileg derer, die nichts zu befürchten haben aufgrund ihrer Geburt“, so Weisband in ihrer Rede. Mit Weisband sprach zum ersten Mal eine junge Jüdin und Vertreterin der dritten Generation nach der Shoa.

Marina Weisband wurde 1987 in der Ukraine geboren. Sie ist Diplompsychologin, Autorin und ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Heute engagiert sie sich bei den Grünen. Sie ist Expertin für digitale Partizipation und Bildung. Im Rahmen der Esslinger Frauenwochen freuen sich die GRÜNEN Frauen Esslingen über einen spannenden Gesprächsabend mit Ihnen. Die Veranstaltung wird via Livestream auf www.andrea-lindlohr.de/live übertragen. Dort gibt es die Möglichkeit über das Fragetool Slido ihre Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

> Telefonische Bürger*innensprechstunde mit Andrea Lindlohr: Mittwoch, 10. März, ab 14 Uhr. Bitte melden Sie sich unter andrea.lindlohr@gruene.landtag-bw.de oder 0711-2063657 an, damit wir einen Termin ausmachen können.