An unsere Mitglieder

Liebe VdK-Mitglieder,

es war ein schwieriges Jahr, welches wir gerade hinter uns gebracht haben – und wesentliche Besserung ist auch in den nächsten Monaten nicht zu erwarten. Es bleibt die Hoffnung, dass mit solidarischer Rücksichtnahme und erfolgten Impfungen in der 2.Hälfte des Jahres wieder ein gutes Stück Normalität einkehren wird. Dann sollten auch gemeinsame Veranstaltungen und Ausflüge wieder möglich sein. Trotz Allem- der VdK bleibt auch im neuen Jahr ein kompetenter und Zuverlässiger Partner für alle, die Probleme mit Rente, Krankenversicherung, Behinderung oder Pflege haben. Unsere Geschäftsstelle in der Küferstraße (Tel.: 203 731 60) berät und vertritt in alles sozialrechtlichen Fragen. Unsere Patientenberatung (Tel.: 248 3395) oder unsere Vorstandsmitglieder im Kreisverband oder in den Ortsverbänden (Homepage www.vdk.de) unterstützen Sie jederzeit. Wir helfen gerne – damit Sie ein möglichst gesundes und unbeschwertes Jahr 2021 haben werden. Wolfgang Latendorf (Kreisvorsitzender), für die Ortsverbände: Reiner Spatz (Esslingen und Mettingen), Gertrud Lorentz (RSKN), Walter Lazarek (Berkheim) und Gudrun Schuker (Zell)