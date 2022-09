An und in der Südkirche mit warmen Decken sitzen

Foto: Marita Mones / unsplash

Die Serenade mit der Band Rio Randerscheinung hat auf der Terrasse der Südkirche am 15. September tatsächlich in sehr schöner Atmosphäre stattgefunden, obwohl es mittags noch regnete und der Kälteeinbruch spürbar war. Doch wie gut war es, dass einige Haushalte ihre Decken bereitstellten, sonst hätten es einige wohl nicht so lange ausgehalten.

Für die kalte Jahreszeit suchen wir Decken, damit wir unsere Räume etwas weniger beheizen müssen und auf diese Weise Energie sparen können. Falls Sie eine gut erhaltene Decke spenden möchten, freuen wir uns. Bitte rufen Sie uns unter Tel. 38 12 77 im Gemeindebüro der Südkirche an. Herzlichen DANK!