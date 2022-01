Ampelaktion/Mahnwache am Schlachthof Göppingen

Zusammen mit den Organisator*innen von Stuttgart Animal Save, die dort zweiwöchentlich vor Ort sind, waren wir vom ZuZule am Samstag, 4.12.21, nun insgesamt zum 5. Mal mit dabei.

In Göppingen machten wir alle gemeinsam Passantinnen und Passanten mit Plakaten auf das grausame System der Tierausbeutung aufmerksam und setzten uns an diesem speziellen Tag – wie auch an jedem anderen Tag – für eine vegane Lebensweise ein.

Eine vegane Lebensweise bedeutet ausschließlich pflanzliche Produkte zu konsumieren, auf tierische Produkte wie z.B. Leder, Pelz, Fleisch, Wurst, Fisch, Kuhmilchprodukte, Eier usw. zu verzichten und damit einen Beitrag zu leisten, um Ausbeutung von Tier, Mensch und Umwelt zu vermeiden.

Neben einem freieren und besseren Leben für alle sogenannten Nutz- sowie Wildtiere, ermöglicht die vegane Lebensweise bzw. Ernährung sich ganz direkt und allumfassend bei jeder täglichen Mahlzeit/Konsum für eine bessere Welt, d.h. für Tierrechte, aber auch Menschenrechte sowie Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen.

Wer Interesse an der veganen Lebensweise hat, findet dazu nähere Informationen auf unserer Website – bzw. wenn jemand mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten möchte, kann auf der Website: https://veganuary.com/de mehr erfahren 🙂

Wir wünschen allen Menschen und Tieren eine schöne und friedliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr.