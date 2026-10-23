Am 31. Oktober ist DI.DAY in Esslingen!

Foto: BA RSKN

Computernutzende, Ratsuchende, Eltern, Senior:innen und Technikbegeisterte aufgepasst: Am Samstag, 31. Oktober 2026 veranstaltet der Bürgerausschuss RSKN in Zusammenarbeit mit dem Linux-Café Esslingen den ersten DI.DAY in Esslingen. Von 10:00 bis 16:00 Uhr dreht sich im Bürgerhaus RSKN (Sulzgrieser Str. 170) alles um digitale Souveränität und Teilhabe, freie Software und soziale Medien, Smartphone und Tablet sowie Datenschutz und nachhaltige Digitalisierung.

Zahlreiche Kurzvorträge und ein Marktplatz der Ideen laden zum Informieren, Diskutieren und Ausprobieren ein. Die Linux-Werkstatt bietet Beratung und eine kostenlose Installation des freien Betriebssystems Linux auf mitgebrachten Computern. Außerdem werden ausgediente, aber noch funktionsfähige Notebooks mit Netzteil für soziale Zwecke entgegengenommen. Und nicht zuletzt gibt es eine Sammelbox für alte Handys und Smartphones, gerettete Backwaren von Foodsharing sowie heiße und kalte Getränke.

Beim DI.DAY ist für alle etwas dabei, egal ob digital sozialisiert oder unerfahren. Eltern finden Impulse für den Umgang ihrer Kinder mit digitalen Medien und können sich über kindersicheres Linux und eine eigene Cloud für die ganze Familie informieren, während Kids erste Schritte in der Mikrocontroller-Programmierung unternehmen. Technikbegeisterte entdecken freie Software, lokale KI oder ein solarbetriebenes Kommunikationssystem und können einem 3D-Drucker bei der Arbeit zuschauen. Und Hilfesuchende bekommen Orientierung im digitalen Alltag und Unterstützung beim Umgang mit Smartphone, Tablet & Co. Der Eintritt ist frei.

Das komplette Programm finden Sie unter www.ba-rskn.de/di-day