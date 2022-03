Altpapier- und Altkleidersammlung in ES-Nord

Foto: J.Diehl

Die nächste Altpapier- und Altkleidersammlung des CVJM-Zweigverein findet am 12.03. im Esslinger Norden statt. Es wird in Serach, Hohenkreuz, Wäldenbronn, Obertal, Wiflingshausen, St. Bernhardt und Kennenburg gesammelt. Die Sammelfahrzeuge sind zwischen 8.30 und 15.00 Uhr unterwegs. Bitte die Spenden rechtzeitig, in tragbaren Mengen und an gut sichtbarer Stelle abstellen. Bewohner zurückliegender Häuser bitten wir, die Spenden an die Fahrstraße zu bringen. Kleidersäcke mit „CVJM ES“ beschriften und wegen Diebstahlgefahr möglichst erst am Morgen des Sammeltages bereitstellen. Noch brauchbare Kleidung und Schuhe wird als 2nd-Hand weiterverkauft.

Der Erlös geht an den Jugendtreff Nord, um die aktuelle Arbeit zu unterstützen und an ein Kloster-Projekt des ejw-Weltdienstes in Rumänien. Für die örtliche Kinder- und Jugendarbeit wird ebenfalls ein Teil verwendet.

Helfer sind wie immer herzlich willkommen. Treffpunkt am Sammeltag ist um 8.00 Uhr in der Hohenkreuzkirche im Saal. Mindestalter 14 Jahre. Wer helfen möchte, braucht einen negativen Corona-Schnell-/Selbsttest

Kontakttelefon: J. Diehl 0173-38 20 670

Herzlichen Dank für Ihre Spenden!