Alternatives Wohnen – Wann gibt’s den Spatenstich?

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit (MV)

Im Esslinger Norden tut sich was. Eine Menge Potenzial für neue Wohnungen findet sich hoch über den Dächern der Esslinger Burg im Tobias-Mayer-Quartier. Dort können künftig bis zu 1.000 Menschen eine neue Heimat und ein neues Miteinander finden. Die geplanten Wohngebäude werden sich an den Rändern des Quartiers konzentrieren, so bleibt im Innenraum genügend Freiraum für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner. Dank Gärten, Plätzen und kleinen Aufenthaltsflächen werden so Orte der Begegnung geschaffen. So kann man es auf der Homepage der Stadt Esslingen unter „Baugebiete“ finden. Einen Aufschlag macht das Wohnprojekt „Alternatives Wohnen AlWo-1“. Ein Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsam Wohnraum schaffen wollen und so auf stabile Mieten und Nachhaltigkeit beim Bauen setzen wollen. Unterstützt wird das Projekt von der Esslinger Wohnungs-Bau und hängt auch von privaten Geldgebern ab. Bei einer Infoveranstaltung auf dem Quartiersgeländer wurde auch im Rahmen der Internationalen Bauausstellung die Frage diskutiert, wie weiterhin bezahlbarer Wohnraum entstehen kann? Mit den derzeitigen Vorschriften wohl eher nicht. Dadurch wurde Bauen in den letzten Jahren teurer und damit auch die Mieten oder das Eigentum unerschwinglich. Die Freien Wähler unterstützen gerne neue Wohnkonzepte und Wohnraum für alle Bürger:innen. Die Frage ist jedoch wo und wie? Mehr zum Projekt unter www.alwo1.de.