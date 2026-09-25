Als Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte

Foto: Georg Hrivatakis

Die Sommerpause ist vorbei – jetzt geht es für die Turnerinnen des TSV Berkheim in die entscheidende Phase der Saison in der zweiten Bundesligs. Am Samstag muss das Team von Trainer Gerhard Weber nach Ketsch. Dort will die Mannschaft die Tabellenführung verteidigen, um sich so die bestmögliche Ausgangsposition für das Saisonfinale vor Heimpublikum in Esslingen am 14.November zu verschaffen.

Es geht um viel, und deshalb waren die Berkheimerinnen in den vergangenen Ferienwochen keinesfalls untätig. Regelmäßig trafen sich die Turnerinnen in der Sporthalle, um an Barren, Balken, Sprung und Boden ihre Übungen weiter zu festigen. Das große Ziel ist der Wiederaufstieg in die 1.Bundesliga. Dafür will das Team in Ketsch den nächsten Schritt machen. Vor allem am “Zitterbalken” soll es dort besser laufen als zuletzt in Mannheim, wo es für die Berkheimerinnen zur ungewohnt hohen Zahl von sieben Stürzen vom Gerät kam, was dann letztlich Platz drei bedeutete und den Tagessieg kostete. Nervenstärke und technische Präzision sind deshalb am Samstag ganz besonders gefragt. Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht, wie sehr es darauf ankommt: Aktuell liegt der TSV Berkheim nur hauchdünne 2,35 Gerätepunkte vor Verfolger Leipzig. Beide liefern sich ein ganz enges Aufstiegsrennen, das am Ende nur einen Sieger kennt. Für Hochspannung dürte daher nicht nur in Ketsch, sondern vor allem auch am 14.November im Saisonfinale in Esslingen gesorgt sein. Der Ticketvorverkauf für den diesjährigen Heimwettkampf des TSV Berkheim beginnt am 1.Oktober und erfolgt über die Homepage www.tsv-berkheim.de.