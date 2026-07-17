Als Spitzenreiter in die Sommerpause

Foto: Georg Hrivatakis

Die Turnerinnen des TSV Berkheim gehen mit guten Gefühlen in die Sommerpause: Zwar lief beim zweiten Saisonwettkampf in Waging am See nicht alles rund und am Ende verpassten sie den Tagessieg, dennoch verteidigten sie die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga. Der Kampf um den Aufstieg ist aktuell ein ganz enges Rennen zwischen Leipzig und Berkheim. Lediglich 2,35 Gerätepunkte beträgt der Vorsprung des TSV Berkheim. In Waging startete die Mannschaft mit einer starken Leistung in den Wettkampf, war am Sprung und am Barren jeweils das beste Team. Dann aber kam der Balken, der letztlich den Tagessieg kostete. Sieben Abgänge bedeuteten sieben verlorene Punkte – es lief überhaupt nicht an diesem Gerät. Hier gab es die niedrigste Wertung aller acht Teams. Doch die Berkheimerinnen zeigten Kampfgeist und Teamstärke, waren am Boden wieder voll da und erreichten letztlich noch den dritten Platz, so dass sie weiter in der Tabelle ganz oben stehen. In der Einzelwertung war Alessia Mikaela Volostiuc zweitbeste Turnerin des gesamten Wettkampfs. Zwei Wettkämpfe stehen nun noch aus, am 26.September geht es zunächst in Ketsch weiter ehe dann am 14.November in Esslingen die Entscheidung um den Aufstieg in die erste Bundesliga fällt. Der TSV Berkheim tritt dann vor heimischem Publikum an und hofft, dass die “MIssion Wiederaufstieg” zu einem glücklichen Ende führt. Hoffnungvoll stimmt dabei der Umstand, dass Berkheims Top-Turnerin Anni Bantel, die verletzungsbedingt in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kam, dann wieder dabei sein soll.