Foto: Foto_Ebinger, Felix Muntwiler

Morgen Samstag, 1. August 2026, spielen in der Samstagsmatinée mit der Übreschrift ALPHORN . ORGEL die Alphornsolisten Sigrid Eicken und Eckhart Fischer Musik aus den Schweizer Alpen. Auf dem Programm stehen von Andreas Frey „Das A & O im Reigen“, Kurt Sturzenegger die Cassation für Alphorn in F und Orgel, Jean Daetwyler die Sonate für 2 Alphörner in F und Orgel, von Rico Peterelli „Sta bain“ für Alphorn in F und Orgel, und von Hans-Jürg Sommer die Suite „Alphorn Stubete“. Münsterorganist Felix Muntwiler ergäntzt das Programm mit „Au lac de Wallenstadt“ aus dem Zyklus „Années de Pèlerinage“ von Franz Liszt, von Hans Huber „Nachtstück“ und dem Innerschweizer „Bättruef“, der jeden Abend auf den Alpen gesungen wird.

Die weiteren Konzerte:

Samstag, 8 August 2026, AKKORDEON III | mit dem aussergewöhnlichen und grandiosen ukrainischen Akkordeonvirtuosen Dmitry Zharikov mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johann. Pachelbel, Domenico. Scarlatti, Jean Sibelius, Franck Angelis und Astor Piazzolla.

Samstag, 12 September 2026, POSAUNEN . ORGEL | G. Fr. Händel, J. Georg Albrechtsberger, Fr A. Belcke, Otto Hörer, Petr Eben | Michael Unger, Alt-Posaune, Tenor-Posaune , Felix Muntwiler, Orgel

Die Samstagsmatinéen beginnen jeweils um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.