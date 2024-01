Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.

Foto: Maria Thalassinou, unsplash

Das könnte auch Ihre Losung für das neue Jahr sein. Sie stammt aus der Bibel. Wie finden Sie diese Orientierung? Das Kloster für die Stadt möchte Glauben, Hoffnung und Liebe stärken, für sich selbst – und für andere. Sie können in der Stunde der Stille Kraft schöpfen (8. Januar), einen Pilgerstammtisch besuchen und sich in einem Vortrag von Meinhard Matzeit über seinen Pilgerweg von Andalusien nach Santiago de Compostela (11. Januar) anhören, Sie können einen der freien Plätze im Kurs “Der Weg der Dankbarkeit” buchen (12. Januar und weitere Termine), Sie können singend beten und tanzend neue Schritte für das neue Jahr finden (beides 13. Januar) oder in der Eutonie den Leib und die Seele durch feine Übungen in eine gute Balance bringen (15. Januar). Das Kloster für die Stadt ist ein ökumenisch ausgerichtetes Angebot im NEUEN BLARER und in der Franziskanerkirche, Franziskanergasse 4, Esslingen. Über das ganze Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt Ihnen unsere Homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster Auskunft oder persönlich am Telefon Cornelia Krause, Pfarrerin und geistliche Begleiterin (Tel. 381277 – AB, Rückruf).