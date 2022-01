Alles Gute in 2022

Das Jahr 2021 endet ruhig. Wenige Böller, keine großen Partys, ein Jahreswechsel im kleinen Kreis. Silvesterfeiern sind normalerweise ausgelassen, laut und fröhlich. Sie läuten das neue Jahr ein, und für ein paar Stunden träumt man davon, dass alles besser als im alten Jahr wird. Dieser Meilenstein fällt schon zum zweiten Mal wesentlich kleiner aus – zur großen Freude vieler Haus- und Wildtiere. Sie werden nicht durch laute Knallerei, Raketen und Lichter ver- und aufgeschreckt. Wer kennt nicht jemanden, dessen Haustier sich unter dem Bett oder im Kleiderschrank versteckt, bis es am ersten Januarmorgen hell wird? Auch für die Wildtiere wie Rehe, Füchse, Wildschweine, Hasen und (Greif)Vögel klingt es eher wie eine Jagd denn wie Vergnügen, was uns Menschen den Kick gibt. Deshalb freut sich die Tierrettung Mittlerer Neckar verständlicherweise über den leisen Jahreswechsel. Unser Rat: vorsorglich können Sie an Silvester zum Schutz Ihrer Haustiere die Rollos herunterlassen und das Radio als vertrautes Geräusch anmachen. Zur Sicherheit können Sie auch Ihre Freigängerkatze ein bis zwei Tage vorher in der Wohnung lassen oder Ihre Hunde draußen anleinen. Denn wie immer gibt es hier und da Ungeduldige, die schon Tage vorher einzelne Böller zünden. Das könnte nicht angeleinte Hunde so sehr erschrecken, dass sie in Panik weglaufen. So ist es gerade in Kirchheim geschehen. Lesen Sie die Geschichte mit Happy End auf dem Facebook Kanal der Tierrettung Mittlerer Neckar. Dort informieren wir Sie ständig über unsere aktuellen Einsätze. Wie auch immer Sie den Jahreswechsel feiern: bleiben Sie uns ein treuer Leser und eine treue Leserin, bleiben Sie aber vor allem gesund und zuversichtlich! Und wenn Ihnen ein Tier in Not auffällt, zögern Sie nicht! Rufen Sie uns unter der 24-Stunden-Notrufnummer an: 01 77 35 90 902. Alles Gute für Mensch und Tier in 2022! Bis bald, Ihre Tierrettung Mittlerer Neckar