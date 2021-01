Alles Gute für 2021

Foto: MG

Das alte Jahr 2020 geht zu Ende, das neue Jahr 2021 beginnt, und der Wechsel könnte nicht gedämpfter sein. Der harte Lockdown mit seinen Kontaktrestriktionen und Ausgangsbeschränkungen lässt keine großen Feiern zum Jahreswechsel zu. Eine Flasche Sekt sollte man allerdings trotzdem köpfen und sich etwas Gutes zu Essen gönnen. Denn der Jahreswechsel steht ja auch immer für gute Wünsche und Vorsätze, für einen Neuanfang und eine gefühlt neue Zeitrechnung. Die guten Wünsche der Tierrettung haben wir hier zusammengetragen und hoffen, dass die meisten davon für Sie in Erfüllung gehen. Der Wunsch vieler Tierbesitzer geht jetzt schon in Erfüllung: durch das aktuelle Böllerverbot und die Ausgangsbeschränkungen wird es wesentlich ruhiger auf den Straßen sein. In der Konsequenz erschrecken sich weniger Haustiere, die in der Regel ein besseres Gehör als die Menschen haben und die Knallerei als bedrohlich empfinden. Insofern hat der Lockdown auch seine positiven Seiten. Trotzdem sollten Sie ein wachsames Auge auf Ihre Hunde und Katzen haben, denn es ist nicht verboten, privat auf dem Balkon zu böllern oder Restbestände an Feuerwerkskörpern des letzten Jahres zu zünden. Es kann also vereinzelt doch noch laut werden. Starten wir also das neue Jahr mit Zuversicht auf eine baldige Besserung in der Corona-Krise und auf eine langsame Rückkehr zur Normalität. Dann schätzen wir das umso mehr, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben: unsere Sozialkontakte, unsere Freiheit, unseren kulturellen Reichtum, unsere Reisemöglichkeiten. Solange können wir uns voll und ganz unseren Tieren widmen, die die Zuwendung sehr genießen! Ihnen und Ihren Tieren alles Gute im neuen Jahr 2021! Ihre Tierrettung Mittlerer Neckar, die selbstverständlich an allen Tagen des Jahres, am Tag und in der Nacht, unter dieser Notrufnummer erreichbar ist: 01 77 35 90 902.