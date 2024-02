Alles ganz von selbst. Gelassenheit und Vertrauen.

Foto: Anni Spratt, unsplash

Das Reich Gottes – wo sich Friede und Gerechtigkeit sich küssen – wo Liebe und Fülle regieren – ein Leben ohne Gewalt, Hass und Schuld – dieses Reich Gottes kommt, so behauptet das Evangelium am Sonntag, ganz von selbst. Am Gleichnis der Saat, die von selbst wächst, veranschaulicht Jesus das Kommen des Reiches Gottes. Von der Gelassenheit und dem Vertrauen, die aus dieser Erzählung herauf steigen, können wir etwas brauchen. Gottesdienst mit Abendmahl in der Südkirche, 9:30 Uhr, mit Pfarrerin Cornelia Krause.