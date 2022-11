Foto: www.pixabay.de

Für Katholik*innen ist an Allerheiligen, am Montag, 01. November, das Gedenken an die verstorbenen Angehörigen und Freunde*innen auf den Friedhöfen der Stadt ein wichtiger Bezugspunkt. Öfter kommen deshalb auch die ganze Familie und Verwandten zusammen und gedenken gemeinsam ihrer Verstorbenen. So gesehen sind die beiden Tage Allerheiligen und Allerseelen mit dem Brauch des Totengedenkens auf den Friedhöfen und in den Gottesdiensten eng verbunden mit dem Lebensende und der Hoffnung auf das Leben jenseits irdischer Grenzen. Um dem nachzugehen, laden dazu die katholischen Kirchengemeinden die Gläubigen in die Gottesdienste und auf die Friedhöfe der Stadt Esslingen ein.

Die Gottesdienste auf den Friedhöfen bzw. vor den Aussegnungshallen um 14:30 Uhr auf dem Ebershaldenfriedhof und um 15:00 Uhr auf dem Friedhof Sulzgries.

Tag des Gedenkens an alle verstorbenen Gläubigen begeht die römisch-katholische Kirche das Gedächtnis ihrer Verstorbenen. Das Gedächtnis aller Seelen wird im Kirchenjahr am 2. November begangen, also einen Tag nach dem Hochfest Allerheiligen. Durch Gebet, Fürbitte gedenken die Menschen aller Verstorbenen des vergangenen Jahres und aller Verstorbenen.

Der Tod eines lieben Angehörigen oder Freundes bzw. Freundin stellt nochmals die Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Lebens klar vor Augen. Dies schmerzt und stellt zudem die Frage, ob das schon alles gewesen ist. Schließlich soll doch nichts von dem verloren gehen, was diesen Menschenliebenswert, kostbar und wertvoll gemacht hat. Das fordert die in uns lebende Sehnsucht nach Ewigkeit heraus. Die Botschaft von Allerheiligen und Allerseelen heißt darum:

Jeder darf hoffen und vertrauen, dass uns Menschen ein Leben bei Gott ermöglicht wird. Dies bezeugt der christliche Glaube seit Ostern, dem Tag der Auferweckung Jesu.

Zum Allerseelen-Gottesdienst laden wir herzlich am Abend von Allerseelen am 02. November 2022 um 18.30 Uhr in das Münster St. Paul ein.