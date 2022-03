Allergien im Kindesalter

Foto:

In Kooperation mit der Familienbildungsarbeit Köngen lädt der Naturheilverein Esslingen und Umgebung e.V. ganz herzlich zu seinem nächsten Vortrag ein. „Allergien und andere Erkrankungen des Immunsystems im Kindesalter“ mit Dr. med. Hartmut Horn, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Anthroposoph. Am Donnerstag 31. März um 19.30 Uhr, in den Vortragsräumen der Festhalle in Denkendorf.

Haut-Ekzeme, Nahrungs-Unverträglichkeiten, Heuschnupfen, Asthma, Auto-Immunkrankheiten und so weiter… sind Ausdruck einer gestörten Funktion unseres Immunsystems. Wieso hat sich während einer Generation die Häufigkeit verzehnfacht? Wie kann man diese Störungen wieder zurückbilden, wie arbeitet eigentlich ein gesundes Immunsystem? In diesem Vortrag werden Sie den Weg mitgehen, angefangen von Antihistaminika, Cortison, über Desensibilisierung, zur Naturheilkunde mit Homöopathie, Akkupunktur, Neuraltherapie, bis zur wohltuenden äußeren Anwendungen. In jedem Fall ist weitreichende Besserung und häufig auch Ausheilen der Allergie-Krankheit möglich.

Weitere Informationen unter www.naturheilverein-esslingen.de oder bei Elke Wörfel, Telefon: 07153-71949. Wir bitten dringend um rechtzeitige Anmeldung direkt bei der fba Köngen unter Tel. 07024-868789 oder anmeldung@fba-koengen.de. Bitte beachten Sie die 3G Regel. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.