Alle Jahre wieder: Adventsmarkt in Sulzgries!

Am 29. November ist es wieder so weit: Von 10 bis 14 Uhr steigt auf dem Platz im Zentrum Sulzgries der traditionelle Adventsmarkt mit festlichen Liedern und guter Stimmung. An den Ständen gibt es Waffeln, Wurst vom Grill, Pommes, Kaffee und Kuchen sowie Glühwein – und natürlich wieder viel Selbstgemachtes, perfekt geeignet zum Verschenken an Weihnachten. Um 11:30 Uhr singen die Kindergarten-Kinder und um 12:30 Uhr stimmen die VoicES Weihnachtslieder an. Außerdem: »Im Gespräch mit dem BA« – Mitglieder des Bürgerausschusses stehen für Fragen und Anregungen und zum Austausch bereit.

Mit dabei sind in diesem Jahr der Kindergarten St. Martin, der städtische Kindergarten, der Kindergarten Arche Noah, der Montessori-Kindergarten, die Ski-Abteilung des TSV RSK, die Landfrauen mit dem Stricktreff sowie Miteinander-Füreinander. Die Veranstaltung wird wie in jedem Jahr vom Bürgerausschuss RSKN organisiert.

Neues gibt es aus der Sulzgrieser Straße zu berichten. Dort hat die Stadtverwaltung zwischen dem Bürgerhaus und der Einmündung der Uhlbacher Straße nun die letzten Maßnahmen eines umfangreichen Pakets zur Verbesserung der Verkehrssituation umgesetzt. Dazu haben uns Rückfragen aus der Bürgerschaft erreicht. Deshalb haben wir auf unserer Homepage unter www.ba-rskn.de/sulzgrieser-strasse eine Informationsseite eingerichtet.

