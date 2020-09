Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Wir alle hatten gehofft, dass die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona Virus nach den Sommerferien eine weitere Lockerung erfahren. Inzwischen ist klar, dass frühestens zum 30. September 2020 Änderungen eintreten werden. Ob zum besseren oder zum schlechteren wird die Zahl der Neuinfizierten nach Ferienende zeigen.

Vor allem unsere Hallenmannschaftssportarten müssen sich an restriktive Hygienevorschriften halten, die Veranstaltungen mit Publikum sehr erschweren, bzw. unmöglich machen. Einnahmen durch Eintrittskarten oder Getränke- und Speisenverkauf, sowie Einnahmen durch Großturniere mit Publikum im Freien fallen nach wie vor aus und hinterlassen eine gähnende Leere in den Abteilungskassen.

Um so wichtiger wird es in den kommenden Wochen sein, dass sich die Vorstandschaft und die Abteilungsleitungen in der Sportvereinigung 1845 Esslingen gemeinsam aktiv auf die Zeit nach Corona vorbereiten. Neue Ideen und Konzepte die über den bisherigen Tellerrand hinaus reichen, müssen für das Jahr 2021 an den Start gehen.

Nicht nur unser Verein wird im kommenden Jahr weniger Neueintritte verkraften müssen. Die bisherige Faustregel: 10 bis 15 % Austritte im alten Jahr werden durch 10 bis 15 % plus x Eintritte im neuen Jahr kompensiert, geht in der nahen Zukunft durch die wirtschaftliche Schieflage nicht mehr auf. Nur Vereine die innovativ auf die Folgen der Corona Pandemie agieren, können sich strukturell so verändern, dass die Kurve der Mitgliederzahl wieder deutlich ansteigt.