Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Kemmler/Jorda

Wir alle freuen uns über die sinkenden Inzidenz Zahlen. Jedoch bewahrheitet sich dabei auch: „Wo Licht ist, ist auch Schatten.“ Die Hygienevorschriften sind zumindest zurzeit noch sehr aufwändig.

Deswegen an dieser Stelle meine Bitte an euch:“ Kommt bitte nur mit einem Nachweis von einem der drei G`s, komplett geimpft plus 14 Tage, in den letzten 6 Monaten genesen oder einem gültigen Schnelltest (Selbsttestung zählt leider nicht) zum Training. Beachtet bitte die Abstandsregelung und die Maskenpflicht in den ausgewiesenen räumlichleiten.“

Die Vorlage dieser Nachweise ist keine ausgedachte Schikane der Vereinsleitung, sondern im Moment ein nötiges Muss.

Am 21. Juni findet unsere Hauptversammlung in einer Präsenzsitzung in Altbach statt. Auch hier meine Bitte: Meldet euch in der Geschäftsstelle oder direkt bei mir per Telefon oder Email an. Gäste sind dieses Mal leider nicht zugelassen. Laut unserer bisherigen Satzung sind nur Mitglieder ab 18 Jahren stimmberechtigt und ein Vertretungsrecht besteht nicht.

Ohne einen gültigen Nachweis (3 G`s) können wir leider auch bei der Hauptversammlung keine Teilnahme zulassen, deshalb bitte unaufgefordert beim Eintreten den erforderlichen Nachweis vorlegen und denkt bitte an die Maskenpflicht.

Vergangene Woche haben wir noch ein paar Ergänzungen in den Satzungsentwurf eingefügt. Die Einfügungen sind durch kursive Schrift gekennzeichnet und betreffen folgende Paragrafen: §5 Abs. 1; §12 1. h sechs Beisitzer und IT; § 12 15. Geschäftsordnung