Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Kemmler/Jorda

Jetzt hat das Kind, bzw. das Sportgelände einen offiziellen Namen bekommen: „SPORTPARK WEIL“ wird in Zukunft in großen Lettern am Eingang zu lesen sein.

Aus meiner Sicht eine gute, wenn auch knappe Entscheidung. Das Sportpark Weil mein Favorit war und ist, ist hinlänglich bekannt, aber auch Neckar Sportpark Weil wäre ein akzeptabler Name gewesen.

Die erste Großveranstaltung ist mit dem EZ-Fußball Pokal Ende Juli schon gesetzt. Ob es ein Event mit Publikum werden wird, ist noch offen.

Was nicht offen ist, ist meine/unsere Vorfreude darauf, den Sportpark Weil mit sportlichem Leben zu füllen. Welche Möglichkeiten sich für den organisierten Sport als auch für die Bürger*innen bieten werden, wird die Zukunft zeigen. Wir von der Sportvereinigung 1845 Esslingen werden unser Bestes geben, damit beide Interessensgruppen gemeinsam erfolgreich die Zukunft des Geländes gestalten.

Der erfolgreiche Betrieb des Sportparks, gemeinsam mit dem FCE, bedeutet für unseren Verein gleichzeitig die erfolgreiche Fortführung unserer über 175jährigen Vereinsgeschichte.

Eben mehr als Sport: innovativ, integrativ, inklusiv – Zusammenhalt und Gemeinschaft.

Vorfreude besteht aber nicht nur in Hinsicht auf das Sportgelände, sondern auch darauf, dass wir sobald es wieder erlaubt ist, unserem Vereinszweck nachkommen und Sport in all seinen Facetten anbieten.