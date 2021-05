Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Kemmler /Jorda

Im Gegensatz zu dem im Sport stattfindenden Stillstand, leben wir doch in bewegten Zeiten. Sei es der Baufortschritt oder die Namensfindung für den Sportplatz, oder die viel beschworene Radschnellverbindung Mittlerer Neckar.

Selbst das Abhalten einer Hauptversammlung wird zu einer sportlichen Herausforderung in Bezug auf Örtlichkeit und Verfahren. Per Videokonferenz können zwar sämtlichen Corona-Verordnungen eingehalten werden, doch wie steht es um die technischen Voraussetzungen der Mitglieder? Bei einer Sitzungen „im Freien“ kommt es zum einen auf die schwer sicher vorauszusagenden Wetterverhältnisse und zum anderen auf die Gewährleistung des Datenschutzes an. Bei der von der Sportvereinigung beschlossenen Veranstaltung in geschlossenen Räumen besteht die größte Schwierigkeit darin, eine geeignete Halle zu finden.

Ob der Sportpark, dessen Fertigstellung sich noch etwas hinziehen wird, nun Neckar-Sportpark-Esslingen, oder wie schon seit vielen Jahren weit über die Grenzen von Esslingen hinaus SPORTPARK WEIL genannt wird, entscheidet sich in der Gemeinderatssitzung am 17. Mai.

Als Sportverein stehen wir voll hinter sinnvollen Radwegen um einer zeit- und umweltgerechten Mobilität Rechnung zu tragen. Die Betonung liegt für uns aber auf sinnvoll und für alle Beteiligten gerecht werdenden Planung. Die Trasse der Radschnellverbindung zwischen Reichenbach und Stuttgart beinhaltet jedoch für die Esslinger Gemarkung gravierende Einschnitte, insbesondere für unsere Kanuabteilung! Hier ist die Unterstützung von uns allen gefragt, um unserem Vorschlag einer alternativen Trassenführung den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Wir alle sehnen uns danach, wieder gemeinsam Sport zu treiben. Bei unseren Kindern und Jugendlichen werden die Auswirkungen bei der körperlichen und psychischen Gesundheit immer gravierender.