Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Kemmler/Jorda

Welche Themen kommen nach der Pandemie auf die Sportvereine zu? Wichtig wird die Frage nach der Mitgliederentwicklung und der finanziellen Lage der Vereine sein. Ohne genügend Mitgliederzuwachs ist der Betrieb der Vereine auf ganz dünnes Eis gestellt. Schon jetzt fehlen Eintrittsgelder, Einnahmen aus Sportkursen, Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung und Sponsorengelder.

Gerade Kleinsponsoren haben selbst finanzielle Probleme und können „Ihre Vereine“ nicht mehr unterstützen.

Auch die SV 1845 Esslingen hat den Vereinsaustritten, die im Prinzip jedes Jahr zu Buche schlagen, kaum Neuzugänge entgegenzustellen, was nicht verwundert. Trotz allen widrigen Umständen muss der Betrieb weitergehen, um dann sofort nach der Freigabe der Sportstätten wieder voll durchstarten zu können. Dies bedeutet aber, dass auch ohne stattfindenden Sportbetrieb die Fixkosten weiterhin bezahlt werden müssen. Darum hier erneut meinen aufrichtigen Dank an alle treuen Mitglieder, die nun schon über so lange Zeit ohne Sport und Gemeinschaft im Verein auskommen müssen. Euer Beitrag sichert den Fortbestand unseres seit nunmehr 176 Jahren bestehenden Vereins.

Der Zusammenhalt im Sportverein, der zurzeit Pandemie bedingt leider nicht mehr von Angesicht zu Angesicht stattfinden kann, ist die Basis für das Weiterbestehen der Vereine wie wir sie kennen. Nicht Dienstleister, sondern Solidargemeinschaft. Dies bedeutet aber auch, dass wir uns zukünftig mehr um die Vielfalt in der Gesellschaft kümmern müssen. Für die bisherigen sogenannten Randgruppen werden wir Wege aufzeigen, sich als Bereicherung in der Gemeinschaft der Vereinsmitglieder zu fühlen.