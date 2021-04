Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Kemmler/Jorda

Nach bestem Wissen und Gewissen kann ich hier schreiben: „Ostern ist vorbei, in 38 Wochen ist Weihnachten!“

Ansonsten ist immer noch der Blick in die Glaskugel am aussagekräftigsten. Denn dort sehen wir genauso viel über den tatsächlichen Stand der Corona-Pandemie, wie das, was wir täglich über die verschiedensten Medien hören und sehen. Nix genaues was man nicht, was jetzt für gut und richtig gehalten wird ist in ein paar Stunden wieder vom Tisch, weil entweder Impfstoffe nicht geliefert werden, oder die Inzidenzzahlahlen wieder sprunghaft angestiegen sind.

Immer noch keine rosigen Aussichten für ein gemeinsames Vereinssportangebot und wir müssen uns nach wie vor in Geduld fassen.

Auch wenn zurzeit kein Sport stattfindet, muss der Verein als solches weiterhin verwalten werden. Dazu gehört auch die Planung und Umsetzung der turnusmäßigen Mitgliederversammlung in 2021. Wie Sie in unseren Vereinsmitteilungen, auf unserer Homepage und in unseren Newsletter lesen konnten, soll diese am 21. Juni als Video Konferenz abgehalten werden, es sei denn die Corona Verordnungen lassen eine spürbare Lockerung erkennen. Genau Details erfahren sie dann rechtzeitig über ein persönliches Anschreiben.

Bei der Versammlung stehen unter anderem auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Hierzu meine Bitte: “ Teilen sie uns ihre persönlichen Vorschläge für die unterschiedlichen Vorstandsposten mit, egal ob per Anruf, Fax, Email oder Brief.“

Gerade in schwierigen Zweiten, in denen wir uns nun seit über einem Jahr befinden, ist es sehr wichtig, dass die Vereinsführung in bestmöglichen Händen liegt.