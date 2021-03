Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Kemmler/Jorda

Am vergangenen Montag fand die letzte Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder statt. Ergebnis: Die letzten Lockerungen haben einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen gebracht, also wurde beschlossen die Notbremse zu ziehen. Die Folgen sind weitere Einschränkungen bis zum

18.04.2021. Und dann?

Solange das Virus mutiert sollten nicht noch mehr Zeit und Energie in immer neue Videokonferenzen gesteckt werden. Die dort beschlossenen Maßnahmen mit den folgenden Lockerungen werden in der nächsten Konferenz zurückgenommen und verschärft wieder neu beschlossen. Vergeudete Zeit die uns allen abträglich ist. Meiner Meinung nach, sollten jetzt ganz schnell alle Ressourcen für eine schnelle und flächendeckende Impfstrategie ausgeschöpft werden. Nur so besteht eine berechtigte Hoffnung, dass mittelfristig wieder alle am täglichen Leben und im Besonderen am Sportbetrieb teilnehmen können.

Es hat bisher viel Zeit und Geld gekostet, um in den Lockerungsphasen eine kleine Anzahl von Vereinsmitgliedern am Trainingsbetrieb teilnehmen zu lassen. Darüber hinaus war es keinesfalls eine für alle befriedigende Notlösung. Der Sport lebt von der Gemeinschaft, nur dadurch erfüllt er alle seine positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.

Lasst uns mutig sein und gemeinsam dafür stehen, dass für uns Vereinsmitglieder eine Öffnung nur für alle in Frage kommt. Zeigen wir in der Gemeinschaft den nötigen Zusammenhalt!