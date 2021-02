Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Jorda/Kemmler

Bald ist es soweit: Der Sportpark bekommt einen Namen und wir sind alle aufgerufen uns über die EZ Aktion an der Namensfindung zu beteiligen.

Unter der Emailadresse: sport@ez-online.de und dem Betreff Sportpark könnt Ihr/Sie alle

Namensvorschläge bis zum 05. März 2021 einsenden.

Esslingens Bürgermeister für Ordnung, Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Yalcin Bayraktar meinte im Bericht in der EZ über die Namensgebung: „Wir wünschen uns einen identitätsstiftenden Namen.“ Damit spricht er mir und den Mitgliedern der Sportvereinigung 1845 Esslingen voll aus dem Herzen. Wir haben ja schon vereinsintern vorab einen kleinen Wettbewerb für die Namenssuche ausgelobt. Eine Einsendung enthielt einen Vorschlag mit drei Varianten, der mir persönlich besonders gut gefiel: SPORTPARK WEIL. So lautet auch mein Vorschlag an die Sportredaktion der Esslinger Zeitung. Bei einem Tag der offenen Tür haben wir schon 2010 mit dem Slogan: Die SV bewegt ES seit 1845 im Gelände des Sportpark im Eberhard Bauer Stadion/Weil. Da die Firma Bauer Gear Motor kein weiteres Interesse am Namensrecht bekundet hat, steht Eberhard Bauer nicht mehr zur Debatte und es stünde, wenn der Wunsch der Mehrheit sich so äußern würde, einem Sportpark Weil nichts mehr im Wege. Immerhin war das Sportgelände seit 1968 die sportliche Heimat der Turn- und Sportfreunde von 1845, so hieß die Sportvereinigung vor der Fusion mit dem Verein für Leibesübungen, kurz VfL Post.