Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Kemmler/Jorda

Wir haben allen Grund zur Vorfreude! Im Gegensatz dazu, dass zurzeit die Aussicht für uns Vereinsmitglieder auf ein normales Sportangebot eher trübe wie das Wetter ist, geht es mit unserem, gemeinsam mit dem FCE zu betreibenden Sportpark voran. Am vergangenen Montag haben Wolfgang Drexler Vorsitzender FCE und Margot Kemmler Vorsitzende SV 1845 ES den Betreibervertrag, Corona konform, unterzeichnet. Bis jetzt stehen die Zeichen gut, dass der Sportpark Ende des zweiten Quartals 2021 für den Sportbetrieb frei gegeben wird. Die offizielle Übergabe des Geländes wird in kleinem Kreis stattfinden, da leider niemand sicher ist, wie die Lockerungen bis zur Fertigstellung fortgeschritten sein werden.

Im Hintergrund laufen aber schon die Planungen für eine Eröffnungsfeier die dem Namen „Sportfest für alle – Vielfalt verbindet“ mehr als verdient.

Gemeinsam mit unserem Partner FCE und dem Sportkreis Esslingen planen wir für das erste Oktoberwochenende eine Veranstaltung über die man noch lange in Esslingen und im Landkreis spricht. Es wird dabei nicht nur die Eröffnung des Sportparks gefeiert, sondern auch im Nachgang 175 Jahre Sportvereinigung 1845 Esslingen, 75 Jahre Sportkreis Esslingen und 10 Jahre FC Esslingen. Ein Dreiklang der viel verspricht und in seiner Vielfalt aufzeigen wird, was Vereine und Bewohner*innen der verschiedenen Stadtteile gemeinsam in einem Sportpark auf die Beine stellen können.