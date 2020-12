Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Foto: Margot Kemmler

Weihnachten, die Zeit des gemeinsamen Feierns, des gemeinsamen Gottesdienstes und gemeinsam mit Freunden zusammenkommen und über das Jahr 2020 reflektieren. Bisher. Diese Weihnachten, oder auch die freien Tage stehen in diesem Jahr wie so vieles, unter den Einschränkungen die uns der Covid 19 Virus beschert hat. Alles ist anders, oder doch nicht? Ist Weihnachten nur schön, wenn möglichst viele Geschenke unterm Baum liegen und möglichst viele Personen an einem Tisch sitzen. Nutzen wir die Beschränkungen, um wieder den Sinn von Weihnachten zu entdecken, oder einfach nur zum entschleunigen.

Auch Silvester und Neujahr bekommt eine andere Dynamik. Kein großer Ball, kein Feuerwerk, keine Massenansammlungen. Dafür Zeit um sich sinnvolle Vorsätze zu setzen und Wünsche für das Jahr 2020 zu formulieren. Mein großer Wunsch für 2021 wird sein, dass die Ansteckungsrate sehr schnell auf ein niedriges Niveau fällt und wir keinen Lock down mehr einhalten müssen. Dass alle Sportstätten wieder in gewohnten Umfang für alle geöffnet werden und dass die so vermisste Gemeinschaft, unser soziales Miteinander wieder stattfinden kann.

Ich wünsche euch und euren Familien Tage ohne Hast und Eile, dafür mit Muße und Besinnlichkeit.

Ich wünsche unseren Sponsoren und Gönnern, dem FCE und der Stadtverwaltung Esslingen besinnliche Weihnachten, entspannte freie Tage und einen guten Start ins Jahr 2020