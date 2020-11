Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Dieses Mal leider keine guten Neuigkeiten an erster Stelle, denn wie befürchtet wird der Teil-Lock Down nicht aufgehoben.

Im Klartext heißt das für uns, keinen Sport- und Übungsbetrieb mehr in diesem Jahr!

Sport geht weiterhin nur individuell im Freien oder Online zu Hause.

Uns allen fehlt die Bewegung, der Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Sportverein immer mehr!

Sinnvolle Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung sind unbestritten und notwendig, aber das Augenmerk sollte auf sinnvoll liegen. Körperliche Inaktivität schadet dem Immunsystem mehr, als das generelle Sportverbot im Verein an Infektionsschutz bringt. Wir Sportvereine haben von Beginn der Pandemie an, großen Wert auf ein strenges Hygienekonzept gelegt und sind damit gut gefahren. In der SV 1845 und in anderen Esslinger Vereinen geht es jetzt nicht um möglichst viele Zuschauer in die Hallen und Stadien zu bringen, sondern darum, dass der Breitensport, der Reha Sport und der Sport für Kinder und Jugendliche wieder möglich wird. Und das präsent in der Gemeinschaft und nicht alleine Daheim vor dem Bildschirm.