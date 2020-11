Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Gute Neuigkeiten:“ Das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg fördert gemeinsam mit dem Bund die Sanierung von kommunalen Sportstätten“ und wir sind mit den geplanten Kaltlufthallen in Weil dabei.

Dafür ein ganz großes Dankeschön an das Amt für Soziales, Integration und Sport. Der in kurzer Zeit erstellte Antrag war so gut gemacht, dass wir in dem vielfach überzeichneten Programm, 143 Anträge für 2020, zum Zuge gekommen sind.

Grundvoraussetzung für den Antrag war, dass unser Sportpark Weil in das Städtebauförderungsprogramm des Landes aufgenommen ist.

Insgesamt werden 34 kommunale Sportstätten im Jahr 2020 gefördert. Esslingen darf sich über einen Zuschuss von stolzen 712.000 EURO freuen.

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut sagt in ihrer Pressemitteilung:“ Sportstätten sind ein wichtiger Teil unserer sozialen Infrastruktur und entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen in einem Quartier.

Diese Aussage trifft schon seit jeher für Sportvereine voll und ganz zu und gibt eine elegante Überleitung zu dem heute verschickten Appell der Landessportbünde und des Deutschen Olympischen Sportbundes an die Ministerpräsidentenkonferenz.

Der Inhalt bezieht sich darauf, dass Sportstätten keine Hotspots für Infektionen mit dem Corona-Virus sind, sondern dass seit Beginn der Pandemie erfolgreiche Hygienerichtlinien vorliegen und umgesetzt werden. Sport im Verein steht für Gesundheit und soziales Miteinander. Sport steht für die Stärkung des Immunsystems und trägt dadurch aktiv zur Pandemiebekämpfung bei.