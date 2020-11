Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Eigentlich sollte unter dieser Rubrik immer das neueste über die Sportvereinigung 1845 Esslingen stehen. Aber inzwischen ist die Überschrift und der darauffolgende Text schon im übertragenen Sinn ein Paradoxon. Natürlich geht es auch jetzt wieder um die Folgen der Corona-Pandemie. Auf den ersten Blick tatsächlich nicht Neues, auf den zweiten Blick kommen aber fast täglich neue Ein- und Beschränkungen auf den Sportbetrieb und unser soziales Miteinander zu.

Noch ringen die Politiker in Baden-Württemberg darum, ob nun doch ein zeitlich begrenzter Lock down erfolgen, oder ob so viel privates, wirtschaftliches und soziales Leben wie möglich aufrechterhalten werden soll. Noch vertrauen wir darauf, dass wir die ja schon sehr eingeschränkten sportlichen Angebote weiterlaufen lassen können.

Wie schon seit Beginn der Pandemie, halten wir Sie wie immer zeitnah über direkte Ansprache über die Abteilungsleitungen und über unsere Homepage über aktuelle Änderungen/Einschränkungen auf dem laufenden.

Ohne Einschränkungen durch Corona gehen die Arbeiten auf unserer „Baustelle Sportpark Weil“ voran. Der Stadionrasen schimmert schon im frischen Grün und lässt erahnen, welche tolle Sportstätte im Entstehen ist. Der Gemeinderat wird sich am 02. November ein Bild davon machen, wie gut die Investition von über 5 Millionen Euro angelegt ist. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass diese Investition kein Geschenk für die beiden Betreibervereine SV 1845 und FC Esslingen ist, sondern ein Ausgleich dafür, dass die SV 1845 schweren Herzens die Kündigung des Pachtvertrages des Sportgeländes „ehemals VfL-Post“ in der Pliensauvorstadt, zugestimmt hat.