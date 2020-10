Aktuelles von der SV 1845 Esslingen e.V.

Halbwahrheiten und unlautere Unterstellungen haben noch nie einer Sache gedient, erst recht nicht, wenn sie wie ein Mantra ständig wiederholt werden.

FÜR Esslingen sollte sich erst um Zahlen, Daten, Fakten kümmern, ehe Pressemitteilungen veröffentlicht werden, die unter die Gürtellinie zielen und nicht einmal der halben Wahrheit entsprechen.

Doch nun zurück zu den wirklich wichtigen Ereignissen rund um den Sport in der SV 1845 Esslingen und dem neu entstehenden Sportpark Weil.

Die Bauarbeiten auf dem Gelände in der Weilstraße 199 nehmen langsam aber sicher Konturen an, auch wenn sich die Eröffnungsfeier des Parks inzwischen um ein ganzes Quartal in den Sommer hinein verschiebt.

Unsere Jubiläumsveranstaltungen, die wir, wie schon berichtet, leider alle für diese Jahr durch die Corona bedingten Einschränkungen ausfallen lassen mussten, können nun zum Teil 2021 in und ums neue Gelände stattfinden.

Unsere neuen Pächter im Piccolo Mondo, Familie Leo, sind inzwischen im Verein heimisch geworden und freuen sich auf ihren Besuch in der Vereinsgaststätte.

Hygiene Vorschriften und Beschränkungen der Anzahl der Teilnehmer*innen lassen den angelaufenen Sportbetrieb leider immer noch nicht rundlaufen.

Wir hoffen, dass beim Kanzlerinnen Gespräch in Berlin mit den Ministerpräsidenten vergangenen Dienstag keine zeitnah wirksamen neue Einschränkungen beschlossen wurden. Sollte es doch neue Einschränkungen geben, halten wir Sie wie immer zeitnah auf dem laufenden.