Aktuelles – Sompon Socialservice e.V.

Foto: Sompon Socialservice. e.V.

In der nächsten Woche vom 24.05. – 29.05. findet unsere Afrikawoche online auf Zoom statt, zu der wir hoffen den ein oder anderen herzlich begrüßen zu dürfen. Unter folgendem Link sind nähere Programminformationen, sowie die Registrierungsform zu finden: The Africa Week – Agenda 2063 “The Africa we want” – Sompon Socialservice (sompon-socialservice.org)

Alternativ nehmen wir auch Registrierungen über mails@sompon-socialservice.org entgegen.

Durch die Afrikawoche wollen wir die Diversität und vielen Facetten Afrikas und dessen 55 Ländern beleuchten. Im Fokus steht hier auch die Agenda 2063. Deren Implementierung auf dem afrikanischen Kontinent ist das Ziel der nächsten Jahre und wir möchten mit unserer Arbeit einen Teil dazu beitragen, indem wir u.a. die Agenda 2063 publik machen. Für erleichterte Kommunikation wird das Programm auf Englisch stattfinden.

Besonders freuen wir uns über die Zusage eines namibischen Botschafters.

Des weiteren wollen wir auf den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst (EFWD) verweisen, in dessen Rahmen wir dieses Jahr 5 junge Menschen nach Yaounde und Douala, Kamerun entsenden werden.

Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst findet im Rahmen des weltwärts-Programmes des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) statt und wird von diesem gefördert.

Hier suchen wir noch Jugendliche und junge Erwachsene die sich zum Beispiel während eines Überbrückungsjahres sozial in verschiedenen Projekten in Kamerun engagieren möchten.

Neben der finanzielle Förderung erhalten Teilnehmende auch pädagogische Begleitung vor und während des Aufenthaltes.

Jemand den du kennst oder du selbst haben Interesse? Dann melde dich bei uns.

Mit Sicherheit gibt es noch viele offene Fragen, diese beantworten wir gerne jederzeit.

Tel.: 0711 3005 269, E-Mail: weltwaerts@sompon-socialservice.org

www.sompon-socialservice.org

Facebook, Instagram und Twitter: @somponsocialservice