Aktuelles aus der Arbeit des BUND Landesverbandes

Falls noch nicht bekannt: Der BUND, hier vor Ort vertreten durch die Bezirksgruppe Esslingen, hat übergeordnet auch einen Regionalverband Stuttgart, einen Landesverband Baden-Württemberg sowie einen Bundesverband (für Deutschland insgesamt).

Auf all diesen Ebenen sind viele Ehrenamtliche tätig, außerdem aber auch eine ganze Anzahl von hauptamtlich angestellten Expertinnen und Experten. Sie nehmen fortwährend Stellung zu Themen des Umwelt- und Naturschutzes. Hier zwei aktuelle Beispiele aus der Arbeit des Landesverbandes Baden-Württemberg:

* Einsatz gegen die Einleitung der hoch problematischen Ewigkeitschemikalie Trifluoressigsäure (TFA) in den Neckar

Schon seit lange lässt ein Chemieunternehmen in Bad Wimpfen diesen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoff mit amtlicher Genehmigung in den Neckar ab. Unter anderem der BUND hatte mit einer Klage dagegen gedroht. Daraufhin hat die Firma inzwischen erklärt, die Produktion von TFA in Bad Wimpfen Anfang 2026 einzustellen. Gut so! Wichtig wäre aber, dass wir in unserer Wirtschaft insgesamt von der Produktion und Verwendung solcher sogenannter PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) wegkommen. Sie werden in der Umwelt nicht abgebaut und belasten u.a. das Trinkwasser.

* Einsatz für den Erhalt einer durchgängigen Gäubahn

Leider ist im Zuge des unseligen Stuttgart-21-Projektes derzeit u.a. geplant, ab 2027 die wichtige Zugverbindung Stuttgart-Singen-Schaffhausen-Zürich in Stgt-Vaihingen zu unterbrechen. Die traditionsreiche “Panoramabahn”, auf der diese Züge bisher noch zum Stuttgarter Hauptbahnhof durchfahren können, soll geschlossen und erst irgendwann mal durch einen milliardenschweren Tunnel ersetzt werden.