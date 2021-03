Aktuelles aus dem Kirchengemeinderat

Foto: Bildquelle: Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit des KGR

Seit gut einem Jahr gewählt – befindet sich unser Kirchengemeinderat immer noch im Corona-Modus. Konstituierung und Einrichtung der ersten Ausschüsse, Sitzungen nach anfänglicher Präsenz-Sitzung nun seit ein paar Monaten wieder per Zoom-Konferenz. Es ist schon anders. Dankbar sind wir, dass wieder Gottesdienste gefeiert werden können und unterstützen beim Empfangsdienst in unseren Kirchen. Das Gemeindeleben doch ziemlich geschrumpft, Kontakte reduziert – so sind die Gottesdienste und die kleinen Gespräche beim Empfangsdienst oder „halb-illegal“ nach dem Gottesdienst am Vorplatz zwar räumlich distanziert aber besonders wichtig. Schön ist es zu sehen, wie die digitalen Angebote wahrgenommen werden (der Kirchplatz, die Gruppentreffen, Planungen von Aktionen und die Angebote der Erwachsenenbildung und der Sulzgrieser Gespräche) und Begegnungen digital erlebbar sind.

Uns ist bewusst geworden, wie wichtig Öffentlichkeitarbeit gerade in diesen Zeiten ist – darum haben wir zu diesem Thema auch einen eigenen Ausschuss unter der Leitung von Gabriele Alf-Dietz eingerichtet. Weiterhin beschäftigt uns das Thema Zustand unserer Gebäude und Brandschutzmaßnahmen. So muss ein Fenster im Salemer Pfleghof, das unmittelbar an die Marienkapelle liegt mit feuersicherem Glas ausgestattet werden. Die Wartung des Blockheizkraftwerkes wird neu vergeben. In diesem Zusammenhang danken wir Herrn Willi Lippe für die vielen Stunden Einsatz für unsere Heizungsanlage im Pfleghof. Viele kleine Stellschrauben wurden da getätigt zur Optimierung und Pflege der sensiblen Anlage. Ob Wärmerückgewinnung aus dem Geiselbachkanal, das Blockheizkraftwerk oder die vielen kleinen Ventile für die Fußbodenheizung – das Projekt ist gewachsen und gedeiht. Dafür einen ganz herzlichen Dank.