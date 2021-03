Aktuelle Informationen

Foto: Claudia Winkler

Für die Züchter des Kleintierzüchtervereins hat das neue Zuchtjahr längst begonnen. Die ersten Jungtiere haben das Licht der Welt bereits erblickt und die Eier sind zum Teil schon im Brutapparat. Soweit läuft alles ganz normal, unbeeinflußt von der allgemeinen Situation ab.

Ob und wann wir unsere Tiere wieder bewerten und in der Öffentlichkeit präsentieren können, wissen wir alle nicht. Auch unsere Veranstaltungen in der Osterzeit, wie die Schnitzeljagd am Palmsonntag und das Ostereiersuchen am Karfreitag, müssen leider ausfallen.

Für die weiteren Veranstaltungen haben wir die bekannten Termin (Himmelfahrt Tag der offenen Tür und Mitte August die Jungtierschau mit Sommerfest) vorgesehen. Wir entscheiden dann jeweils situationsbedingt, ob die Durchführung möglich ist. Wobei hier die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter natürlich an erster Stelle steht.

Wir werden Sie hierüber immer rechtzeitig informieren, auch über den Stand der Zucht möchten wir in regelmäßigen Abständen berichten und den Kleintierzüchterverein in Erinnerung bringen.

Allen unseren Züchtern wünschen wir ein glückliches Händchen bei der Aufzucht und unseren Freunden und Gästen Gesundheit.

Wir sehen uns hoffentlich bald in der Zuchtanlage.