Aktionswoche für freie Rad- und Gehwege

Foto: PedES

Falschparken ist in Esslingen weit verbreitet. Vielerorts sind auf Geh- und Radwegen Kraftfahrzeuge abgestellt – von Autos über Lkws bis zu Motorrädern und Wohnmobilen. Diese behindern und gefährden Fußgänger:innen und Radfahrende, besonders Kinder, sowie Menschen, die mit Kinderwagen, Gehilfe oder Rollstuhl unterwegs sind. Darauf wollen ADFC, VCD, PedES und das Bündnis Esslingen aufs Rad mit einer Aktionswoche aufmerksam machen. Vom 4. bis 11.12.2020 werden Falschparkende mit Gelben Karten an die Verkehrsregeln erinnert. Außerdem können Betroffene Fotos von Behinderungen durch verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge per E-Mail an falschparken@ped-es.de einsenden. Diese werden dann auf der Webseite von PedES veröffentlicht. So wollen die Initiatoren das Problem sichtbar machen. Vom Esslinger Gemeinderat und der Stadtverwaltung fordern sie, die Arbeit des Ordnungsamts so aufstellen, dass Verkehrsflächen, die für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer:innen reserviert sind, deutlich konsequenter von Falschparkern freigehalten werden.

Um das Thema freie und sichere Geh- und Radwege geht es auch in einem Online-Workshop am 7.12.2020 von 19:00 bis 20:30 Uhr. Wo ist Parken erlaubt und wo nicht? Wie kann man das Ordnungsamt auf Regelverstöße hinweisen? Was muss sich ändern, damit sich Fußgänger:innen und Radfahrende sicher und ohne Hindernisse auf Geh- und Radwegen fortbewegen können? Weitere Informationen unter www.ped-es.de/aktionswoche.