Aktionstag Kindertagespflege im Tierpark Nymphaea

Foto: TEV e.V.

Einladung in den Tierpark Nymphaea- exklusiv für unsere Mitglieder des Tageselternvereins Kreis Esslingen e.V.

Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Angebot in Kooperation mit dem Tierpark Nymphaea in Esslingen machen zu dürfen: Am Mittwoch, 13. Juli 2022 öffnet der Tierpark für alle Mitglieder des Tageselternvereins Kreis Esslingen e. V. seine Pforten. Während der Öffnungszeiten von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr erhalten Sie – nach Vorlage Ihres Mitgliedsausweises – freien Eintritt. Ihre eigenen Kinder sowie die Tageskinder dürfen ebenfalls kostenlos den Park besuchen. Informationen zur Anreise und zur Lage des Tierparks finden Sie unter www.tierpark-nymphaea.de.