aHBKE Künstler: “in den Raum geworfen”

Foto: Stefan Brusius

Seit dem letztem Freitag Abend stellen 13 Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins artgerechte Haltung aus Esslingen Arbeiten in der Steingießerei in Plochingen aus. Die unterschiedlichen Werke fanden bei der Eröffnung, die trotz der Hitze sehr gut besucht war, großen Zuspruch. Der historische Raum, in dem früher Mühlsteine gegossen wurden, war voll mit interessierten Besuchern und Freunden der Künstler. Musikalisch würde der Abend von Micha Späth begleitet. Die Künstler selber stellten sich und ihre Arbeiten in kurzen Statements dem Publikum vor. Dabei wurde auch der gastgebenden Initiative Mahlwerk besonders Anu Paflitschek für die kollegiale Zusammenarbeit gedankt. Die Ausstellung ist an den beiden folgenden Wochenenden 4.und 5. Juli, 11.und 12. Juli jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18:00 Uhr geöffnet. Dabei besteht die Möglichkeit mit den Künstlern, die Aufsicht führen, ins Gespräch zu kommen, denn so kann man direkt von den Produzenten lohnenswertes erfahren.