Agape im Kloster

Foto: Nathan Dumlao / unsplash

Agape heißt Liebe. Das Wort kommt in der Bibel vor, insbesondere auch mit einer Mahlfeier, in der man Essen und Trinken im Geist der Liebe Jesu miteinander teilt. Die ersten Christinnen und Christen taten das in Jesu Namen in einer offenen und schlichten Form. Den Glauben und den Alltag miteinander verbindend, versammelt mensch sich in Jesu Namen gemeinsam um einen Tisch, bricht das Brot, teilt den Wein, erfährt Gemeinschaft und feiert das Leben. Die Frauengruppe „frauen.gestalten“ der Katholischen Kirche Esslingen lädt im Kloster für die Stadt zu einer Agape-Feier ein. Trauen Sie sich, kommen Sie. Eine Agape-Feier muss nicht von einem Priester oder Pfarrer geleitet werden. Weitere Informationen bei Ursula Frey, Tel. 0160 4593644. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Termin ist am Sonntag, 16.07., 18 Uhr, Franziskanerkirche, Franziskanergasse 4.