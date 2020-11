AG Wirtschaft sucht Mitstreiter*innen

Innerhalb des Klimagerechtigkeitsbündnisses Esslingen sucht die AG „Wirtschaft“ Mitstreiter*innen, um z.B. an dem bundesweiten, bereits in mehreren Städten agierenden Zusammenschluss „Alle müssen handeln“ (https://alle-muessen-handeln.de/) mitzuwirken. Dabei geht es darum, in unserer Stadt/Gemeinde/Landkreis möglichst viele Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen hinter die Forderungen der Fridays for Future zu versammeln. So arbeiten wir an der regionalen und bundesweiten Vernetzung, um zunächst für die Landtagswahl in Baden Württemberg im März 2021, und dann aber auch zur Bundestagswahl im Herbst 2021 den Forderungen der Fridays for Future maximales Gehör zu verschaffen. Die AG „Wirtschaft“ möchte Wirtschaft zudem wieder neu und anders denken. Der entscheidende Grund dafür, dass fast alle Menschen etwas tun, das sich Arbeit, zum Beispiel „Hausarbeit“ oder „Wirtschaft“ nennt, ist weder das Interesse an Geld und Gewinn noch reines „Wohlwollen“, sondern die Fürsorgeabhängigkeit. Kein Mensch kommt als erwachsener Geldbesitzer auf die Welt. Wirtschaften bedeutet, dass jeder und jede tätig dazu beiträgt, dass alle bekommen, was sie zum Leben brauchen, ohne dass dadurch der der Lebensraum Erde, von dem wir alle abhängen, weiter geschädigt wird. Wer mit uns gemeinsam an einer solchen Care-Ökonomie weiterdenken möchte – gerne auch (angehende) Wirtschaftswissenschaftler*innen – herzlich willkommen in unserer AG!