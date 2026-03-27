AG BA Vorstand 2026, VORSTELLUNG MICHAEL GLOCKER

Foto: M.G.

Wir vom AG BA Vorstand stellen uns gerne einmal nach und nach öffentlich in den nächsten ZWIEBEL Ausgaben vor.

VORSTELLUNG MICHAEL GLOCKER, 37 Jahre jung und vom Zollberg

Seit 02/2024 bin ich das jüngste Mitglied im Bürgerausschuss Zollberg und immer noch motiviert!

Im Juni 2024 wurde ich dann vom AG BA Gremium einstimmig zum neuen Vorsitzenden bei einer Amtszeit von drei Jahren gewählt.

Persönlich habe ich ein gutes Netzwerk mit großer Unterstützung weiter aufbauen können, welches den Bürgerausschüssen stets hilfreich sein kann.

Beruf:

Freiberuflicher Dozent für Steuerrecht, BGB, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Personalwesen und Arbeitnehmer bei Rechtsanwälten/Steuerberatern

Abschlüsse: Realschule, Bäckermeister mit Ausbildereignungsprüfung, gehobener Dienst der Steuerverwaltung & Bachelor of Laws

Weitere Ehrenämter:

Vertreter in der Vertreterversammlung bei der Baugenossenschaft Esslingen eG

Mitglied bei QueerES e.V.

Mitglied bei Ver.di Baden-Württemberg + Delegierter für die Landeskonferenz BW

Prüfer im Gesellenprüfungsausschuss Stuttgart für Bäcker

Kurzvorstellung:

Digital, jung und motiviert den Zollberg sowie alle 12 Bürgerausschüsse weiterhin zukunftssicher zu gestalten.

Die Sichtbarkeit der Bürgerausschüsse muss noch deutlich erhöht werden.

Gemeinsam kommen wir deutlich schneller an das Ziel, als Gegeneinander.

Der Erfolg im Ehrenamt ist schön und wird fortgesetzt werden!

Vielen Dank an alle Personen, welche sich in den Bürgerausschüssen für die Sache einsetzen.