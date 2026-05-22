AG BA Gremium am Donnerstag, 18.06.2026

Foto: AG BA Vorstand

Die Arbeitsgemeinschaft der Bürgerausschüsse (AG BA) war auch am 19.05.2026 zahlreich bei vielen Terminen unterwegs. Erfreulicherweise wurde dies durch eine breite Beteiligung aus den 12 Bürgerausschüssen unterstützt.

Bei den Terminen konnten sich die ehrenamtlichen Personen einen guten Eindruck von der jeweiligen Situation vor Ort machen:

– Deutscher Diversity-Tag im Zentrum für Arbeit und Kommunikation (ZAK)

– Stadtteildialoge mit 5 Bürgerausschüssen beim Klimamobilitätsplan

– Infoveranstaltung zum DHH inkl. NH 2026/2027 bis 2029

Bürgermeister Sigel begrüßte im Alten Rathaus die Arbeitsgemeinschaft der Bürgerausschüsse und wurde dabei von Amts- und Abteilungsleitungen aus der Verwaltung unterstützt.

Die Bürgerausschüsse können ihre Anliegen und Anträge zu den Einsparungsmaßnahmen direkt an die Fraktionen des Gemeinderates und an die Geschäftsstelle der Bürgerausschüsse senden. Die Verwaltung versucht die Anliegen aus der Bevölkerung von den Bürgerausschüssen mit in die Beratungen einfließen zu lassen. Eine breite Beteiligung der Bevölkerung ist stets das Ziel zum Erfolg, auch in schweren Zeiten.

Am Donnerstag, 18.06.2026 trifft sich das AG BA Gremium, um sich über die aktuellen Entwicklungen gemeinsam mit allen 12 Bürgerausschüssen (BAs) auszutauschen, besonders bei stadtteilübergreifenden Themen.

Alle Informationen zu den Bürgerausschüssen finden Sie teilweise auf Instagram bei den jeweiligen BAs oder im Internet unter:

Bürgerausschüsse Esslingen